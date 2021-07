Tout a commencé par un coup de téléphone d’un client dont la voiture avait pris l’eau. Fabien Giangreco, qui s’occupe de remettre des voitures sur pied et de les laver, propose de s’en occuper gratuitement, "et puis je me suis dit qu’on allait faire ça pour tous nos clients. Ils nous ont fait confiance pendant des années, à notre tour de leur rendre la pareille", raconte le gérant de Corben DTL. Mais il ne s’attendait pas à ce que son offre soit autant appréciée. "Notre post sur Facebook a été partagé presque 6 000 fois, nous avons une vingtaine de coups de fil par jour et, aujourd’hui, presque 30 voitures nous ont été confiées", poursuit Fabien.

Devant le nombre d’appels, il a d’ailleurs décidé de faire un geste aussi pour les non-clients, avec un forfait de 150 euros pour sécher et nettoyer leur voiture. Un geste important pour lui, surtout face à la réaction de certaines personnes, "J’ai des gens qui pleurent, de bonheur je pense. La voiture, c’est quand même important, surtout quand on vient de tout perdre. Et puis, ça donne aussi de l’espoir pour la suite. On se dit que si ça, ça va, le reste ira."