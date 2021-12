Environnement Une réunion d’information préalable était organisée ce mardi soir auprès des riverains.

Engie Electrabel a présenté ce mardi soir à Oupeye un nouveau projet d’implantation d’éoliennes en Basse-Meuse lors d’une réunion d’information préalable en vue de l’étude d’incidences. Une réunion qui a permis au demandeur de présenter son projet ; au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions ; de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ; ou de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur.

Premier producteur vert du pays (842MW dont 536MW dans l’éolien) et opérateur éolien depuis 2001, Engie Electrabel projette de construire cinq éoliennes en zone agricole, le long de l’autoroute E313, à l’Est de Fexhe-Slins et à l’Ouest d’Heure-Le-Romain, à cheval sur les communes de Juprelle et Oupeye.

150 m de haut