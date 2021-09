Luminus et la SPI, agence de développement pour le territoire de la province de Liège, présenteront ce jeudi soir leur nouveau projet éolien lors d’une Réunion d’information Préalable. Ce projet porte sur l’implantation de deux nouvelles éoliennes sur la zone d’activité de Villers-le-Bouillet. Ces machines doivent produire chaque année environ 12.500.000 kWh d’énergie verte, soit la consommation électrique de 3.300 ménages.

Pour Luminus, la lutte contre le réchauffement climatique est un engagement de chaque jour. L’entreprise investit depuis plus de 60 ans dans la production d’énergie renouvelable. Elle est numéro 1 en production d’énergie éolienne terrestre et hydro-électricité en Belgique. Avec son parc de 239 éoliennes, Luminus dispose d’une capacité installée de 601 MW, de quoi alimenter en électricité verte plus de 318.000 familles.

Pour la SPI, il est fondamental de doter les parcs d’activités économiques de technologies permettant le développement d’une communauté énergétique prospère. Ce nouveau projet est un pas important vers le développement de réels parcs 4.0. Il répond au souhait de la SPI de faire de la transition énergétique une priorité pour le développement du territoire de la Province de Liège.

Impact positif sur l’environnement

D’une capacité maximale de 3,8 MW, la production estimée de ces 2 nouvelles machines est de 12.500.000 kWh par an, soit de quoi couvrir les besoins en électricité d’environ 3.300 familles. Ces machines permettront une économie de 2.650 tonnes équivalents CO2 par an par rapport aux émissions moyennes du mix électrique belge. Le projet éolien sur la zone d’activité économique de Villers-le-Bouillet aiderait ainsi selon Luminus la Région wallonne à atteindre son objectif climatique de 100 MW installés chaque année, soit environ 30 éoliennes par an, objectif minimum fixé à l’horizon 2030.

Le site choisi présente de nombreux atouts propices au développement éolien selon Luminus :

Un bon potentiel venteux

Le regroupement des infrastructures

Une bonne accessibilité

Une réunion d'information



Ce soir, Luminus et la SPI organisent une réunion d’information préalable pour les riverains du zone d’activité économique et les instances communales Villers-le-Bouillet. A l’occasion de cette réunion, qui se tiendra dans le plus grand respect des mesures sanitaires en application, les participants recevront des informations sur le contenu du projet ainsi que sur la méthodologie utilisée lors de l’étude d’incidences sur l’environnement. Cette étude sera réalisée par un bureau d’études indépendant qui tiendra compte des remarques émises. Les résultats seront mis à la disposition du public et des parties concernées.