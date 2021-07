© dr

Nous l’évoquions dans notre édition du 25 juin dernier, la société anonyme Weerts Supply Chain, dont le siège social se situe à Herstal a l’intention de faire sortir de terre un ambitieux projet d’infrastructures logistiques près de l’aéroport de Liège.

Ambitieux, puisqu’il est question, dans la demande de permis unique qui va être introduite de développer un projet de construction d’approximativement 250 000 m² en bout de piste, sur la zone "Fontaine" qui, depuis 2015, appartient à la Sowaer.

Pour bien se rendre compte de l’ampleur du projet, il suffit d’imaginer que la superficie qui serait construite représente environ 500 terrains de football.

Selon les documents déposés, le projet se situe sur 358 parcelles cadastrées à Grâce-Hollogne et rassemblant une superficie totale de plus de 35 hectares aux alentours de la rue du Bihet. Une réunion d’information a d’ailleurs eu lieu le 1er juillet dernier à Grâce-Hollogne et a rassemblé une septantaine de personnes.

Décembre 2023

Selon la société Weerts, le projet "fontaine" ne fait que répondre à la demande existante en matière de logistique en proposant des bâtiments et des services logistiques sur mesure à de (futurs) clients. Le site "Fontaine" est idéalement situé dans une région bénéficiant de nombreuses options intermodales (aérien, maritime, routier et ferroviaire) qui garantissent une connectivité locale, européenne, voire mondiale. Un projet qui, selon le groupe Weerts, générerait plusieurs centaines d’emplois directs et indirects pour répondre à la demande des entreprises qui s’implanteront sur le site. Selon les estimations du groupe Weerts, il est question de 1 100 emplois.

Mais concrètement, de quoi parle-t-on ? Il y aurait donc plusieurs bâtiments d’une superficie totale de 250 000 m2. Ils abriteraient des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires (réfrigérées ou non), des articles provenant de l’E-commerce, mais pas de produits dangereux. Pour transporter ces produits, le site comporterait 345 quais de chargement et 212 places de parking d’attente pour les camions.

Le personnel disposerait, lui, de 1 131 emplacements de voiture, dont 566 couverts et 565 en aérien. Il y aurait également 224 emplacements-vélos et des équipements pour personnes à mobilité réduite.

Les infrastructures seraient équipées de panneaux photovoltaïques permettant la production de 14 000 MWh/an. Dans cet esprit de concevoir des infrastructures durables avec un impact environnemental positif, des systèmes de récupération des eaux pluviales et de recyclage des eaux usées seront prévus, tout comme une procédure de gestion, d’évacuation et de traitement des déchets.

Si tout se passe comme prévu par les promoteurs, la demande de permis sera déposée en septembre prochain. Si Weerts l’obtient comme espéré en janvier 2022, les travaux devraient être terminés en décembre 2023.