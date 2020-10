Loisirs Notamment grâce à une structure sur pilotis entre Comblain-Fairon et Comblain-la-Tour.

Ceux qui ont déjà emprunté le Ravel de l’Ourthe le savent… il s’agit d’un des plus aboutis et des plus agréables Ravel de Wallonie… mais il n’est toutefois pas totalement finalisé, ce qui rend le circuit parfois problématique. Aujourd’hui néanmoins, le ministre wallon en charge de la Mobilité, Philippe Henry, a confirmé que plusieurs portions du Ravel seraient achevées. C’est notamment le cas, dans un avenir proche, d’un tronçon problématique qui se situe entre Comblain-Fairon et Comblain-la-Tour.

L’interpellation du ministre est le fait de Philippe Dodrimont, député libéral, "local de l’étape" et utilisateur assidu du Ravel. Ce dernier s’inquiétait déjà en juin dernier de plusieurs "points noirs" identifiés suite à une promenade réalisée depuis Hamoir jusqu’à Angleur. "J’avais alors pris ma plume pour rédiger une question au ministre", rappelle le député, "en pointant les principales difficultés". Non sans évoquer quelques aménagements destinés à faciliter les déplacements des usagers donc…

On le sait, le ministre Henry a annoncé en juillet dernier un plan ambitieux pour les cyclistes en Wallonie. Ainsi, rien qu’au niveau du réseau Ravel, on évoquait une enveloppe de 115 millions d’euros