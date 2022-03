Les vacances de printemps marquent le grand départ de la saison touristique et événementielle à Huy. Une saison qui s’annonce riche, diversifiée et qui est destinée à plaire au plus grand nombre…

“La saison 2022 est synonyme de renouveau après deux saisons bridées par la crise sanitaire mais durant lesquelles Huy a continué à se positionner comme un acteur touristique incontournable en Wallonie”, commente le bourgmestre f.f. Eric Dosogne. “Rien qu’en avril Huy accueille deux événements d’envergure avec la Flèche Wallonne (le 20) et le festival des arts de la rue Les Unes fois d’un soir (le 23)”.

Mais avril est aussi le mois des chasses aux œufs. Du 2 au 18, l’Office du Tourisme en propose une à l’échelle de la ville à faire en toute autonomie une carte à la main. Et le 17 avril, c’est la Fédération des commerçants qui convie les enfants au square Henrion. L’Office du Tourisme et la Fédération des commerçants qui inviteront aussi les Hutois, le 17 avril, à participer à la mise en couleur des pavés de la rue des Cloîtres, première étape d’un projet de parcours coloré à travers la ville.

Et en attendant les grands rendez-vous estivaux que sont la Fête de la Musique, Ca Jazz à Huy, Welcome in the park, la Foire du 15 août, le rendez-vous des bouquinistes, le Festival d’art, le parcours urbain des chiens en puzzle 3D ou la grande expo estivale, l’agenda hutois sera dynamisé par de nombreux rendez-vous dont le Bal des Hutois et le Huy Night Run qui font leur grand retour respectivement les 6 mai et 3 juin.

Notons encore que Mur de Huy, en plus de la Flèche Wallonne et du Chrono challenge qui permet aux passionnés de s’y mesurer au quotidien, accueillera le 23 juillet une arrivée du Tour de Wallonie cycliste.

Au niveau de l’offre touristique, Huy s’appuie sur ses valeurs sûres que sont le fort (avec son escape game), le musée communal, l’écomusée de Ben-Ahin, la collégiale et son trésor, son riche patrimoine, son offre expositions, le parc d’attractions du Mont mosan ou les croisières à bord du Val Mosan.

“La découverte de Huy au fil de l’eau se développe encore un peu plus avec la mise en place de croisières apéritive, nature et commentées. Avec la traditionnelle croisière découverte proposée de mi-avril à fin septembre, les Hutois et les touristes auront plus d’une centaine de fois l’occasion de prendre le bateau”, explique Jacques Mouton, l’échevin du Tourisme.

Mais Huy, pour répondre à une demande sans cesse croissante, a aussi développé son réseau de balades. Ludiques, familiales ou sportives, ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de parcours qui sont ainsi référencés sur Cirkwi. “La chasse au trésor de la Gatte d’or dans la vallée de la Solières a cartonné dès sa création en 2020, c’est pourquoi nous avons créé le jeu Isi mène l’enquête, dans le bois de Tihange. Le public familial est friand de ce type d’activités”, intervient Pascal Somville, le président de l’Office du Tourisme.

Forte de cette riche offre touristique et de son agenda événementiel particulièrement nourri, alors que des chantiers majeurs (esplanade Batta, téléphérique, piscine) vont dans un proche avenir accroître un peu plus encore l’attractivité de la ville, Huy est prête pour une saison haute en couleurs.

Toutes les informations concernant les nombreux événements à venir sont à retrouver sur le site officiel de la Ville www.huy.be tandis que l’offre touristique est référencée dans le Huy Guide à demander à l’Office du Tourisme ou à télécharger sur : www.visithuy.be.