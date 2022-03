"Le cœur des Femmes" est le nom donné au premier salon dédié à la femme et à sa santé qu'organise la ville de Seraing, le dimanche 20 mars prochain, de 10 h à 18 h, au château du Val Saint-Lambert (dortoir des moines). Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Conférences, ateliers, démonstrations et dépistages sont au programme de cette journée destinée à lutter contre les maladies cardiovasculaires auprès de la gente féminine.

"Le phénomène semble s'intensifier ces dernières années... Dans le monde, une femme sur trois décèdera plus rapidement des suites d’une maladie cardiovasculaire que d’un cancer du sein", relève l'échevine de l’Egalité des chances à Seraing, Julie Geldof.

Des professionnels de la santé y participeront. On y annonce la présence de cinq cardiologues, d'un neurologue, d'infirmières, d'une kinésithérapeute, d'une diététicienne et autres acteurs du monde de la santé. Ceux-ci donneront des conférences axées sur le coeur mais de différents points de vue; par exemple le cœur durant la grossesse ou le cœur durant une chimiothérapie; animeront des ateliers et répondront aux questions. De plus, diverses structures actives dans le secteur de la santé tiendront des stands.

Des démonstrations seront également organisées et permettront au public d’assister à une simulation de prise en charge d’un patient et ainsi se rendre compte des soins qui peuvent en découler. Les personnes qui le souhaitent pourront également se faire dépister par la Ligue Cardiologique belge (10 h à 17 h). Elles pourront ainsi vérifier leur tension artérielle, leur taux de glycémie, leur BMI et même bénéficier d’une échographie cardiaque, réaliser un test à l’effort ainsi qu’une séance de revalidation cardiaque.

L'entrée est gratuite.