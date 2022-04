Les études supérieures peuvent apparaitre comme un vaste nouveau monde pour bon nombre de jeunes.

Pour leur permettre de trouver leur voie, une information de qualité est indispensable. C’est avec cet objectif en tête que les établissements du Pôle académique Liège-Luxembourg ont décidé de s’associer pour proposer aux futurs étudiants un salon des études supérieures.

Celui-ci aura lieu le 23 avril à La Fabrik (Rue Pierre-Joseph Antoine, 79E, à Herstal). Il est entièrement gratuit et libre d’accès. En effet, ce salon a été créé pour pallier à l'absence du salon SIEP cette année à Liège, qui n'a pas pu se produire à cause d'un manque d'infrastructure disponible. Or, après deux années de Covid, les futurs étudiants ont besoin de contacts pour effectuer leurs choix d'études en toute sérénité.

S’informer et rencontrer

Si le salon des études supérieures Liège-Luxembourg sera bien sûr l’occasion de s’informer, il sera surtout un lieu de rencontre. Lors de cette date unique, les visiteurs pourront questionner et échanger avec des représentants des formations proposées dans les institutions d'enseignement supérieur des provinces de Liège et du Luxembourg : l'Université, les 6 Hautes Écoles, les 3 Écoles des Arts et les 19 établissements de promotion sociale.

Deux types d’exposants seront présents lors du salon. D'abord, les exposants "Enseignement supérieur". Il s’agit des institutions elles-mêmes. Sur leurs stands, les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer des informateurs, se renseigner sur les cursus, les prérequis, les débouchés, les stages, le contenu des cours, les projets… Mais aussi d’en savoir plus sur l’organisation des études supérieures et sur les spécificités de chaque institution. Il sera également possible de s’informer sur les possibilités de séjours à l’étranger, les services d’aide à la réussite ou d’aide sociale, les associations sportives et toute la vie étudiante des établissements du Pôle !

Auront ainsi un stand : Université de Liège, Haute Ecole HELMo, HEPL, Hénallux, Haute Ecole de la Ville de Liège, Haute Ecole Charlemagne, Haute Ecole Robert Schuman, Beaux-Arts de Liège – ESA, Enseignement de Promotion Sociale Libre Liégeois, Enseignement de Promotion Sociale du Réseau officiel.

Il y aura également les exposants "Infos, études & métiers". Vous y découvrirez les projets et activités du Pôle académique Liège-Luxembourg pour l’ensemble des étudiants des institutions supérieures de Liège et de Luxembourg (orientation et réorientation, partage d’infrastructures, logement, aide à la réussite, activités culturelles, aide sociale…). L’occasion également de faire le plein de conseils, d’aide, d’infos et de de documentation pour vous orienter (informations sur les métiers, entreprenariat…).

Stands : Pôle académique Liège-Luxembourg, Cité des Métiers de Liège, SIEP Liège

Alors, rendez-vous le 23 avril prochain !

Plus d’informations : www.poleliegelux.be/salonetudessup