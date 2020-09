Mercredi, les policiers de la zone de Liège ont intercepté un individu qui venait d’agresser un homme en pleine rue. Le suspect a été privé de liberté et déféré vendredi au parquet de Liège. La victime, également sans domicile fixe, a été transportée dans un hôpital de la région, son état est jugé inquiétant.

La dispute a éclaté entre deux SDF rue du Méry à Liège. Le ton est rapidement monté entre les deux hommes jusqu’à ce que l’un d’eux attrape un pavé et le lance au visage du second. Ce dernier blessé à la tête a été transporté à l’hôpital et ses jours sont actuellement en danger.

Le suspect, un homme âgé de 60 ans, a été déféré jeudi après-midi au parquet de Liège.

Pour l’heure, nous n’avons pas d’informations quant à l’élément qui a déclenché cette altercation, mais il semblerait que la boisson y soit pour beaucoup.