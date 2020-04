Le moins que l'on puisse écrire, c'est que celui auquel il s'est frotté n'y est pas allé de main morte... Les faits se sont déroulés vendredi soir, dans un quartier d'habitations sociales à Liège. Le sexagénaire se trouvait chez lui lorsqu'il a entendu du bruit provenant des parties communes de l'immeuble. En allant voir de quoi il s'agissait, il a remarqué la présence d'un voisin dans le sas d'entrée. Il s'est alors dirigé vers lui afin de lui demander de faire moins de bruit. Ce qui n'a manifestement pas plu au voisin en question... En effet, selon le parquet de Liège, cela a été attesté par des images ayant été filmées par une tierce personne.

Ainsi, selon le parquet, on y voit l'individu s'avancer vers le sexagénaire, qui l'a repoussé sans autre geste. Le voisin est alors revenu à la charge et a commencé à donner des coups au sexagénaire. Celui-ci finira par s'effondrer. Et alors qu'il était au sol, l'individu lui a à nouveau porté des coups. Selon le magistrat, la victime a reçu aussi bien des coups de poing que des coups de pied.

Blessée, la victime finira par rentrer chez elle. C'est par l'intermédiaire de son fils que l'auteur a pu être retrouvé. Ce dernier a été emmené au commissariat de police, où il a été entendu. Selon le parquet, il n'a pas nié les faits mais a précisé avoir eu "un trou noir".

L'individu, âgé de 19 ans, était déjà très connu de la justice notamment pour des faits de vol avec violence, de stupéfiants ou encore de menaces d'attentat...

La victime a été sérieusement blessée puisqu'elle a eu trois côtes cassées et souffre d'une fracture du nez et de la mâchoire...

Vu la gravité des faits et ses antécédents, le violent a été mis, dimanche, à la disposition d'un juge d'instruction.