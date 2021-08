Accessible librement, sur le parking de la piscine de Rotheux.

"En étant à l'écoute des jeunes, nous avons senti un regain d'intérêt pour les disciplines de street sport comme la trottinette, le skateboard, le BMX... De plus, il y a une dizaine d'années, le conseil communal des enfants avait déjà émis cette idée mais cela ne s'était pas concrétisé", souligne Charles-André Verschueren, l'échevin en charge des sports et de la jeunesse à Neupré et président de la RCA (Régie Communale Autonome) locale.

C'est ainsi qu'il a été décidé d'aménager un skate park sur le parking de la piscine de Rotheux. Une manière d'occuper et divertir les jeunes à travers le sport et ce, dans un contexte qui, en raison du Covid-19, ne permet pas encore de se réunir complètement librement...