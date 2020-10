Cinq ans après une première extension, le skatepark de Cointe s’agrandit encore…

L’extension du skatepark de Cointe, situé boulevard Kleyer, avec de nouveaux rails et bancs de glisse… C’est à présent terminé ! Succès est au rendez-vous ! On avance "… Roland Léonard, échevin des Travaux de la Ville de Liège, peut en effet être fier de cette réalisation. Le skatepark de Cointe, c’est l’un des plus anciens skateparks d’Europe (plus de 40 ans) et, après avoir doublé sa superficie voici 5 ans, la Ville a une nouvelle fois amélioré cette infrastructure. En effet, la surface vient d’être agrandie, dans toute la zone "d’arrivée", en amont du nouveau bowl et du plus ancien (mais mythique) snakerun, fosse en forme de reptile qui s’élargit dans le sol (structure typique des années 1970).