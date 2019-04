Le tribunal correctionnel de Liège a décidé mercredi de reporter au 18 septembre l'examen du dossier d'un habitant de Soumagne âgé de 63 ans suspecté d'avoir commis, avec l'aide de sa fille, le viol d'une dame 21 ans plus jeune que lui.

Le dossier sera plaidé le 18 septembre. Le parquet avait déjà requis des peines de 6 ans et 8 mois de prison contre le père et de 3 ans de prison contre sa fille pour des faits de viols. La victime avait exposé avoir subi des viols du prévenu entre 2004 et 2015. Elle avait aussi révélé avoir été victime de sa naïveté et manipulée par le prévenu et sa fille.

Ces derniers avaient fait croire à l'existence d'un prêtre ou d'un guérisseur qui donnaient des directives afin de l'inciter à se soumettre des ébats sexuels pour chasser de mauvais esprits et lui enlever sa souffrance. Le scénario avait permis au prévenu d'entretenir de nombreux rapports sexuels.

Le dossier évoquait des rituels avec des bougies et des croix et une scène qui avait été filmée par la fille du prévenu. La victime, une institutrice, avait reçu des lettres de menaces lorsqu'elle avait mis fin à sa relation après avoir réalisé qu'elle avait été naïve et qu'elle avait été grugée par ruse.

A la suite d'un changement de siège, le tribunal avait estimé devoir reprendre l'examen de ce dossier ad initio. L'affaire vient de faire l'objet d'une nouvelle remise et sera plaidée le 18 septembre.