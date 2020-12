Liège Depuis ce mercredi 2 décembre, un numéro de téléphone est disponible, à la Ville de Liège, pour les indépendants : 0800/43.436. La Cellule Indépendants de la Ville a en effet été constituée afin de garantir une assistance financière et juridique. Des rendez-vous pourront être fixés, à l’Hôtel de Ville de Liège, dès ce vendredi 4 décembre et ce, tous les vendredis de 9 h 30 à 12 h 30. La prise en charge des demandes sera assurée selon la nature de celles-ci : par la Cellule COVID pour les aides sociales ; par l’échevinat du Commerce en collaboration avec le Barreau de Liège-Huy et la Commission d’aide juridique de l’arrondissement judiciaire de Liège pour les conseils juridiques. De plus, l’échevinat du Commerce a inscrit les membres de son cabinet et des représentants du bureau du commerce à la formation d’aide aux indépendants en lien avec la prévention au suicide. Un contact a été pris avec le Centre de prévention du suicide et d’accompagnement, étant sensibilisé au projet "Un Pass dans l’impasse" qui vient en aide psychologique aux indépendants en détresse. M.B.