Politique Le PS a emboîté le pas de Vert Ardent qui proposait la motion.

Il y a quelques jours à peine, 17 syndicalistes étaient donc condamnés en appel, pour entrave méchante à la circulation, à la suite du mouvement de grève du 19 octobre 2015. Entrave qui avait provoqué, au départ de la E 40 (Cheratte) des centaines de kilomètres d’embouteillages…

Depuis, le syndicat socialiste crie au scandale, évoquant un "frein aux droits fondamentaux" et, notamment, "au droit de grève". Suite à cette décision, la FGTB a décidé de se pourvoir en cassation.

Mais c’est au sein du conseil de Liège que ce débat, épineux, s’est invité ce lundi soir. Une motion introduite par Vert Ardent, et visant le soutien aux syndicalistes condamnés, a en effet enflammé les débats, non sans raison. Le PS et le PTB se sont ralliés à Vert Ardent, le PS introduisant quand même un amendement assurant le respect de la séparation des pouvoirs. Pour les autres partis, cette séparation des pouvoirs est clairement bafouée. Au point que le point a été renvoyé en commission…

"Je suis personnellement horrifiée par cette motion", n’a pas hésité à commenter Christine Defraigne, première échevine, qui se désolidarise donc de son partenaire socialiste. "Rappeler dans l’amendement qu’on respecte la séparation des pouvoirs est encore pire puisque ce n’est pas le cas ici. Je ne vois qu’une pression exercée sur le pouvoir judiciaire, c’est particulièrement dangereux que le conseil se le permette". Et le conseiller libéral Pascal Rodeyns, avocat de profession, de rappeler "que la procédure est toujours en cours et que Liège risque même, ici, de s’exposer à des responsabilités pénales. Si,