Horaires pénibles, rémunération pas toujours attrayante, le personnel de l’HoReCa se fait de plus en plus rare. On le sait, avec la crise du Covid, bon nombre de personnes ont perdu leur emploi dans ce domaine et pour certaines ont retrouvé un job ailleurs, job qu’elles ne veulent plus quitter.

Ce mouvement de personnel a créé une pénurie de main-d’œuvre à tel point que plusieurs centaines d’emplois sont actuellement vacants en province de Liège.

C’est dans le but de faire rencontrer l’offre et la demande que le Forem, le Commerce Liégeois et l’IFAPME organisent, le 13 juillet, le premier JobShot HoReCa à Liège.

Son objectif est simple : soutenir les établissements HoReCa dans leur recherche urgente de main-d’œuvre.

De plus, la participation active de l’IFAPME permettra aux entreprises de rencontrer des apprentis motivés par une formation en alternance.

De son côté, le Forem a identifié les demandeurs d’emploi ayant une expérience avérée dans ce secteur.

Concrètement, une trentaine d’établissements en province de Liège y sont inscrits. À travers des entrevues entre les patrons d’établissements et des personnes souhaitant travailler dans ce secteur, il s’agira de recruter des profils divers.

"Actuellement, le secteur HoReCa en province de Liège propose 466 offres d’emploi", souligne Marie-Kristine Vanbockestal (Forem), ajoutant qu’il s’agit d’un chiffre minimal sachant que le Forem n’est pas systématiquement sollicité pour ces recrutements et que certaines offres peuvent contenir plusieurs postes à pourvoir.

Une analyse des offres diffusées entre le 1er janvier et le 30 juin indique, pour environ la moitié, qu’aucune expérience n’est demandée. Toutefois, dans plus d’un tiers des cas, l’HoReCa recherche du personnel expérimenté, surtout pour les postes à responsabilité et de cuisiniers.

Ce premier JobShot se déroulera mardi prochain à l’hôtel Van der Valk-Sélys à Liège, de 14 h à 17 h. Les candidats peuvent s’inscrire au 0800/93.947 et les employeurs au 0800/93.946.