Durant l’été 2019, lors de la canicule qui a touché l’Europe, la Ville de Liège a mis en place une permanence téléphonique et des équipes mobiles ont été mises en œuvre pour soutenir les personnes âgées ou fragilisées… les personnes isolées, malades, les sans-abris également. "Il s’agissait de prendre des nouvelles régulières de ces publics, parfois isolés ou dont la famille était à l’étranger, mais également de vérifier qu’ils aient connaissance des mesures de prévention ou parfois d’aller pour eux faire de petites courses"…

À l’aube de l’été et au regard de la crise sanitaire que nous venons de connaître, la Ville de Liège va proposer à ces personnes isolées d’intégrer un fichier téléphonique permettant la diffusion automatique de message de prévention et d’alerte via BE-Alert. "Ce dispositif permettra également de générer un appel individualisé en entrant en contact avec les personnes via le centre d’appel 0800", précise-t-on au cabinet du bourgmestre Willy Demeyer.

Un courrier nominatif avec formulaire d’inscription et port payé sera envoyé dans les prochains jours à tous les habitants domiciliés et aux ménages comptant au moins une personne de plus de 75 ans.

À Liège, il y a 7 700 isolés et 9 300 ménages concernés ce qui représente environ 17 000 envois ; c’est près de 10 % de la population liégeoise.