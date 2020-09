Cela fait quatre ans désormais que le bâtiment du Génie civil rénové a été inauguré sur l’ancien campus universitaire du Val Benoît à Liège. De quoi donc débuter la concrétisation d’un important projet de requalification de ce site de neuf hectares qui est géré par l’intercommunale Spi.

Avec ses quelque 150 travailleurs déjà actifs sur le site, voisin direct du Forem et de la liaison autoroutière E25-E40, le Val Benoît doit devenir à terme un lieu de vie. Outre un quartier d’un nouveau genre, il entend aussi s’affirmer comme un véritable spot de mobilité douce.

C’est ainsi que cette "entrée de ville" idéalement située à proximité de la gare des Guillemins et le long de la future ligne de tram en construction est dotée depuis peu d’un nouvel atout. À savoir en l’espèce un système de vélos partagés dénommé simplement "VélO !" complétant les 20 places de parking réservées aux vélos.

"Station intelligente"

Lequel, comme expliqué ce vendredi sur place par les responsables de la Spi, est vu comme "une station intelligente". Cette dernière située à l’abri des regards et dans un endroit clos comprend une offre totale de huit vélos à assistance électrique, à la fois pliables et non pliables.

En outre, un rack prévu pour dix vélos a été installé afin de sécuriser ces derniers et de permettre de les recharger automatiquement. Ainsi que précisé par la jeune société liégeoise qui a remporté le marché public, "VélO !" est clairement destiné aux utilisateurs du site.

Et le responsable de Kameo Julien Jamar, fort d’autres expériences, de mettre en évidence "la sécurisation et la bonne gestion des vélos partagés", et ce via une base de données web sur laquelle il faut s’inscrire au préalable.

Pour le ministre wallon en charge de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo), présent lors de ce lancement, "il s’agit d’un mode alternatif permettant de réduire la part modale de la voiture". À noter qu’un budget régional de 24 000 euros a été nécessaire à cette fin.