Un taureau en liberté à Aywaille : il est rentré dans sa prairie à Niaster ! Liège M.B. Il a notamment été aperçu sur le parking du Lidl © abd

Ce vendredi après-midi, la police de la zone Secova a été mise à rude épreuve avec... un taureau. En effet, plusieurs appels ont fait part de la présence d'un taureau à Aywaille. Jusque là rien de bien grave, si ce n'est que ce taureau a été aperçu dans les rues du centre d'Aywaille. La bête se serait égarée et s'est baladée dans le centre de l'entité. Peu avant 16 h, elle a été aperçue sur le parking du Lidl, situé rue du Chalet (vers Harzé). Le premier appel a été enregistré à 15 h 30 et, durant une demi-heure, cela n'a pas arrêté à la police de la zone. Nous apprenions peu après 16 h toutefois que le taureau était rentré de lui-même dans sa prairie, à Niaster. Plus de peur que de mal.