C’est une histoire familiale et liégeoise qui se cache derrière ce taureau de 5 m de hauteur et 2 m 50 de large qui prendra bientôt la direction du domaine des 3 Vallées en Savoie, "le plus grand domaine skiable au monde", se réjouit René Baudinet, Verviétois d’origine et habitant de La Reid. Cet entrepreneur immobilier de 62 ans a racheté, avec ses deux fils, un hôtel à Saint-Matin-de-Belleville.

Aujourd’hui, le futur "Lodji" (contraction de Lodge et Lîdge) est en pleine transformation. D’un établissement 3 étoiles de 1 500 m2 avec 25 chambres, "on va en faire un hôtel 4 étoiles de 6 000 m2 avec 47 chambres dont une suite, avec Welness, jacuzzi, piscine… et 1 500 m2 de terrain avec vue sur la vallée" .

À l’intérieur de celui-ci plusieurs clins d’œil liégeois : un bar en carré, une suite Prince évêque, un escalier Bueren… À l’extérieur, sur la place située devant l’hôtel, "je trouvais sympa d’y mettre un taureau, en clin d’œil au Torè liégeois mais aussi aux vaches et taureaux d’ici". Pour réaliser ce taureau monumental, l’entrepreneur a contacté tout naturellement l’artiste liégeois Henri Dujardin dit Blasius.

S’inspirant donc du populaire Torè, Blasius a matérialisé un taureau "moderne et puissant" de 20 cm en terre glaise, son matériau de prédilection. L’artisan ferronnier Gérard Dejardin, dont l’atelier se situe à Jupille, a ensuite pris le relais pour numériser l’œuvre en 3D et créer chaque pièce en Acier Corten. "Il a fallu assembler et souder plus de 180 pièces. C’est une œuvre inhabituelle de par sa complexité" , confie celui qui comptabilise plus de 500 heures de travail en six mois.

L’œuvre devrait être terminée vers le 10 décembre, avant de rejoindre par camion sa destination finale.