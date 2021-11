Dès le 19 novembre, le premier Volvo 7900 S-charge circulera sur la ligne 27. Les 14 autres véhicules hybrides rejoindront les autres lignes desservies par Jemeppe. À terme, 250 chauffeurs seront formés à la conduite de ce nouveau véhicule"…

Cette semaine, le Tec Liège-Verviers était heureux de présenter ses nouveaux véhicules hybrides, un peu plus vert donc et qui, petit à petit, remplacent les anciens bus circulant sur les différentes lignes wallonnes.

Cette arrivée signifie aussi que c’est "l’heure des adieux pour les bus Vanhool A330 de Jemeppe, remplacés par les nouveaux Volvo. Mise en service en 2001, cette série de bus cumule plus de 15 millions de kilomètres".

Une consommation presque divisée par 2

Une flotte toujours plus verte donc, comme on le confirme au Tec : "Avec les séries de véhicules Solaris et Mercedes Citaro, ce sont désormais 232 bus hybrides qui composent la flotte liégeoise, soit plus d’un tiers du parc ! En réseau urbain, ces nouveaux véhicules devraient consommer 35 litres de gasoil par 100km, contre 60 litres pour les bus articulés thermiques traditionnels".

Avec une recharge autonome

Au-delà du confort (climatisation, prises USB), le Volvo 7900 S-charge est surtout un véhicule hybride à recharge autonome. "Cela signifie qu’il récupère en permanence de l’énergie et recharge ses batteries à chaque freinage ainsi que dans les descentes", précise-t-on encore au Tec.

"Il peut, dès lors, arriver, stationner et repartir des arrêts de bus de manière silencieuse et propre. Un bus pesant 12/13 tonnes, c’est au démarrage qu’il consomme le plus. Avec ce Volvo, le gain écologique est réel".