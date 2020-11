Mais qu’est-ce donc cette structure métallique qui est en cours d’aménagement dans le complexe Sualem (rue de la Station) à Jemeppe ? C’est une nouvelle enseigne qui prendra place à côté du Delhaize et qui viendra ainsi compléter l’offre commerciale dans le centre de Jemeppe. Mais pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit d’un Trafic !

En effet, il y a plusieurs années, un Trafic était installé au cœur de Jemeppe, rue Grand-Vinâve, là où se trouve actuellement le magasin Action. "Le Trafic avait quitté Jemeppe parce que les locaux n’étaient plus adaptés aux besoins de l’enseigne mais cela faisait longtemps que la chaîne souhaitait revenir à Jemeppe mais il y avait des contraintes en termes de m2 et de parking", précise Déborah Géradon, échevine du Développement territorial et commercial à Seraing.

C’est ainsi qu’une extension de la zone dédiée à de l’activité commerciale au niveau du complexe Sualem a été envisagée. Et finalement, au terme des procédures requises, Trafic a obtenu les permis socio-économique et de construire. "Cela prouve qu’il y a du potentiel sur Jemeppe. Cette enseigne supplémentaire va y amener de l’emploi et de la clientèle", se réjouit l’échevine.

Aldi déménage

Toujours à Jemeppe et ce, dans le prolongement de la rue de la Station, la zone sur laquelle se trouve l’ancienne résidence Lambert-Wathieu (rue Rennequin Sualem), ce bâtiment à l’abandon depuis que la structure a été transférée vers la nouvelle maison de repos donnant sur le quai Jules Destrée, a été mise en vente par le CPAS. Vu l’état du bâtiment, qui n’était plus aux normes, celui-ci ne pourra sans doute qu’être démoli. L’idée est de compléter l’offre commerciale sur cet axe qui comprend déjà quelques enseignes.

Sur Seraing, du mouvement s’observe également rue du Charbonnage où un Aldi viendra prochainement occuper les espaces qui abritaient un magasin de meubles/décoration et un Leen Bakker. C’est en fait l’Aldi de la rue Chapuis, au Pairay, qui déménage.