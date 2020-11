C'est le sens de deux policiers liégeois qui est à l’origine de l’interpellation d’un trafiquant de drogue.

Mercredi vers midi, les policiers ont remarqué le manège suspect d’un homme qui se trouvait à l’intérieur d’une voiture stationnée dans le centre-ville. De manière très régulière, des passagers entraient dans le véhicule et en ressortaient après peu de temps.

Les policiers ont donc décidé de contrôler le conducteur et ont découvert qu’il était en possession de quelques grammes de cocaïne. L’homme a immédiatement été privé de liberté. Les policiers ont ensuite entrepris une visite domiciliaire et ont encore retrouvé de la drogue et un peu de numéraire. Au total, ils ont ainsi mis la main sur un peu plus de 300 grammes de cocaïne et quelques centaines d’euros.

Interrogé, le dealer présumé a reconnu les faits. En situation de séjour illégal, l’homme a été déféré, ce jeudi, au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre.