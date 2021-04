Monter dans un train à Liège et se rendre directement à Berlin, ce sera bientôt possible. En effet, dès avril 2022, un train de nuit reliera Bruxelles, Liège et Berlin et ce, grâce à deux passionnés de voyages et d’entreprenariat : Louis Lammertyn et Louis De Jaeger.

Ces dernières années, les deux hommes ont commencé à sentir que leur façon de voyager n’était pas en accord avec leur engagement écologique. “J’ai fait des projets de restructuration dans l’industrie pendant plusieurs années”, explique Louis Lammertyn, “j’ai surtout constaté la vitesse à laquelle nous détruisons la terre par notre façon de voyager”.

© dr

Au même moment, les deux initiateurs comprennent que les gens aiment s’évader et qu’ils continueront à le faire, surtout après le corona.déclare Louis De Jaeger,

C’est pourquoi ils ont fondé Moonlight Express il y a un an. Ils veulent créer des expériences de voyage magiques avec le train de nuit. “Nous considérons le train de nuit comme une machine à remonter le temps”, explique Louis De Jaeger. “Un voyage sans stress commence dès l’embarquement du voyageur. Il ou elle reçoit un apéritif, peut manger quelque chose de local, savoureux et de sain, a la possibilité de rencontrer des personnes sympathiques dans son propre compartiment ou dans la voiture-bar. Vous pouvez dormir en toute sécurité et confortablement dans un vrai lit et arriver reposé”.

© dr

Un projet de cette ampleur nécessite une bonne préparation,, déclare Louis Lammertyn.

Pour l’instant, Moonlight Express démarrera sa première ligne en avril 2022 entre Bruxelles et Berlin, via Liège. Il relie ainsi deux pôles culturels européens qui, historiquement, ont beaucoup en commun. Les billets pour un lit dans un compartiment partagé sont à partir de 49 euros par personne.