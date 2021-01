Un train est entré en collision avec une voiture immobilisée sur un passage à niveau situé à Tilff, mercredi aux alentours de 10h15, a fait savoir Infrabel. L'incident n'a pas fait de blessés. Le trafic est à l'arrêt dans les deux sens entre Liège et Rivage sur la ligne 43. Les perturbations devraient durer plusieurs heures. "Le train en provenance de la gare de Liège-Guillemins a percuté une voiture très vraisemblablement bloquée sur le passage à niveau. Du moins, c'est l'hypothèse privilégiée", explique le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré. Les occupants avaient quitté le véhicule et l'accident n'a donc pas fait de blessés, y compris à bord du train.

Une équipe d'Infrabel a été dépêchée sur les lieux afin d'effectuer les vérifications techniques nécessaires et déterminer s'il y a d'importants dégâts sur le passage à niveau.

Le trafic est donc immobilisé dans les deux sens entre Liège et Rivage. "On s'attend à des perturbations durant plusieurs heures et un éventuel retour à la normale dans le courant de l'après-midi", précise M. Sacré.

La SNCB mettra en place un service de navette de bus, conclut-il.