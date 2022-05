C’est un tragique accident qui s’est déroulé jeudi passé, en Écosse. Laurent Némégaire, habitué des trails dans la région, était en plein trek en solitaire lorsqu’il a chuté d’une falaise. Selon nos confrères de Sudinfo, le corps sans vie du Trois-Pontois a été découvert par un promeneur au pied d’une cascade.

Ce sportif s’était installé à Trois-Ponts en 2020, avec sa femme et son fils.

Depuis l’annonce de son décès, les messages lui rendant hommage se multiplient sur les réseaux sociaux, notamment dans le monde de la course à pied. "Présent à chaque édition, fidèle aux courses du CHAT, toujours le sourire aux lèvres et un petit mot positif… tu vas nous manquer", indique notamment les organisateurs de l’Escapardenne Trail. "Je n’oublierai jamais nos moments passés sur les sentiers", "J’espère que là-haut, tu continueras à arpenter les sentiers comme tu le faisais si bien", "Ton départ si prématuré va laisser un vide abyssal. Toi qui aimais tant ta famille, qui la chérissait, toi qui aimais tant partager ta passion pour la nature, tu débordais d’énergie et d’envie de découvrir, d’aller toujours de l’avant… Notre petite commune perd un grand monsieur et une belle personne", peut-on encore lire sur le groupe Facebook de Trois-Ponts.