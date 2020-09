Mardi en milieu d’après-midi, les pompiers de Liège sont intervenus sur l’E313 à hauteur de Boirs en direction d’Anvers où un véhicule était en feu. La chaussée a été fermée à la circulation.

La police fédérale a précisé qu’une déviation avait été mise en place via la sortie 33 Boirs. Ils ajoutent : « Les usagers empruntent la sortie Boirs et reprennent l’autoroute directement via l’accès Boirs ».

Pour l’heure, nous ignorons si des blessés sont à déplorer.