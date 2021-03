Pjeter Shala, un Albanais ayant obtenu la nationalité belge, est suspecté d'avoir commis des crimes de guerre au Kosovo entre 1998 et 2000. Pjeter Shala, qui exerce la profession d'entrepreneur en bâtiment, avait obtenu la nationalité belge en 2003 après avoir été reconnu comme réfugié politique. Il s'était installé à Visé. Il avait déjà été entendu par différentes juridictions, dont le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en 2005, 2008 et 2018.

Pjeter Shala a été placé sous mandat d'arrêt et est suspecté de crimes de guerre. Les juridictions de La Haye et les chambres spéciales pour le Kosovo réclament son transfert. "Il s'agit précisément d'une "procédure d'arrestation avec transfert". Il est suspecté d'avoir commis des crimes de guerre entre 1998 et 2000, alors qu'il était chef de la police militaire dans une région du Kosovo", indique son avocat, Me Jean-Louis Gilissen.

Pjeter Shala est suspecté de faits de détention arbitraire et de traitements inhumains et dégradants. Son avocat pourrait réclamer sa remise en liberté afin qu'il puisse se présenter volontairement à La Haye et non pas sous la contrainte d'un mandat d'arrêt.