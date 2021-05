Rendez-vous, les 12 et 13 juin prochains, aux quatre coins de la cité du Fer.

Enfin, la situation sanitaire laisse entrevoir un retour vers une vie plus normale et ça fait du bien ! Aussi, le deuxième week-end de juin sera dédié à l’art à Seraing. Le centre culturel et le syndicat d’initiative ont ainsi concocté une programmation destinée à mettre en valeur le vivier artistique sérésien.

L’idée est de mettre en lumière toutes formes d’expressions artistiques, de sculpteurs à musiciens en passant par des peintres, dessinateurs, illustrateurs, photographes, poètes…