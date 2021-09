Le samedi 2 octobre prochain, le CHR de la Citadelle organise l’événement de la rentrée : la 31e édition de la Journée Médicale qui rassemblera médecins spécialistes, médecins généralistes et partenaires des soins de santé. Ce sont donc quelque 300 personnes qui devraient se rencontrer dans le prestigieux château du Val Saint Lambert à Seraing.

Au programme de cette édition innovante 100% présentiel : 4 conférences plénières ; 12 ateliers thématiques, multidisciplinaires et interactifs ; 60 orateurs; mais aussi de nombreux moments d’échanges, de networking et de convivialité (petit-déjeuner, lunch, drink de clôture, pauses, …) ; une exposition photo...

« Le programme a été construit en collaboration avec les médecins généralistes », explique le Dr Jean Louis Pepin, directeur médical du CHR de la Citadelle, « parce que notre objectif est de renforcer nos relations autant que nos savoirs ». L’idée est d’offrir un bouquet de thématiques variées, dans des formats de conférences courts, pour ensuite accorder une large place aux échanges et partages d’expériences : « Chaque atelier peut être vu comme une porte ouverte à un débat futur : nos médecins synthétisent les avancées observées dans leur discipline, ce qui permet un riche échange durant l’atelier. Par après, d’autres rencontres entre nos spécialistes et les médecins généralistes pourraient s’organiser pour aller plus loin dans la réflexion », poursuit le Dr Pepin.

Parmi les sujets abordés, on parlera forcément du Covid, mais modérément : « Notre fil rouge, c’est l’excellence développée au sein de l’hôpital », résume le Dr Jean-Marc Minon, président du conseil médical et chef de service du LaboCita. « Les 18 mois que nous venons de vivre furent professionnellement et humainement éprouvant, mais ils ont aussi permis de nombreuses avancées médicales. A côté de la crise sanitaire, les quelque 600 médecins du CHR de la Citadelle ont œuvré sans compter dans leur domaine d’expertise, raison pour laquelle de nombreux ateliers aborderont des thématiques non-Covid ».

Au programme donc : L’excellence et l’innovation en chirurgie ; La prise en charge des lombalgies ; L’annonce d’un diagnostic lourd ; La gestion du Covid-19 long, L’adolescent à problèmes ; Et si vieillir était un art ?; L’éthique à l’heure du numérique ; Quelle communication entre l’hôpital et les médecins généralistes ?; …

Retrouvez l’ensemble du programme (thématiques et orateurs) sur : https://www.journeemedicale.be/

L’événement est réservé aux médecins généralistes (inscription gratuite, mais obligatoire, via le site web). Règles sanitaires en vigueur.