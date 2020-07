Première séance ce mercredi.

C'est ce 1er juillet, dans le cadre de la phase 4 du plan de déconfinement, que les cinémas du pays ont pu rouvrir leurs portes au public après plus de 3 mois d'inactivité et ce, en respectant les mesures sanitaires. A Malmedy, le Moviemills a ainsi rouvert ses cinq salles de projection. Les mesures sanitaires à appliquer imposant une certaine restriction au niveau de la fréquentation, un Pop-up Mills a été aménagé de manière à proposer une 6e salle durant l'été.

La ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard, devrait assister ce jeudi à la soirée de lancement de ce Pop-up Mills au cours de laquelle sera diffusé en avant-première "Adorables", le 2e film de la réalisatrice belge Solange Cicurel.

Au-delà du fait d'être une salle de projection supplémentaire, ce Pop-up Mills, aménagé dans la salle La Scène d'Intermills (à côté du cinéma), se veut aussi être un lieu pour accueillir des concerts et spectacles d’humour. "Cette salle est habillée de 100 canapés de 2 places et de tables basses pour offrir à ses spectateurs une expérience inédite en tenant compte des règles de distanciation physique et d’une jauge limitée à 200 places", souligne-t-on au cabinet de la ministre Linard.

Du 2 au 5 juillet, en collaboration avec Cinevox, le Pop-up Mills propose une sélection de films francophones belges sortis en salle depuis le 1er janvier.

Ouvert depuis ce mercredi, le Pop-up Mills sera accessible jusqu'au 26 septembre. Le nombre de places étant limité par séance, il convient de réserver.