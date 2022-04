Liège Les 6, 7 et 8 mai au musée de la Vie wallonne avec plus de 70 bières en dégustation.

Après deux années de crise sanitaire, et une dernière édition reportée et en version réduite, la Cité de la bière revient en version complète avec une huitième édition "retrouvailles" placée sous le signe des tendances et de la découverte avec de nouvelles bières de microbrasseries artisanales comme la Pulp, née il y a un an dans le quartier d’Amercoeur. Spécificité du festival, "nous n’acceptons que les brasseurs qui brassent eux-mêmes", expriment les organisateurs qui se réjouissent de retrouver leurs festivaliers.