Ils ont filmé la scène et l'ont diffusées sur les réseaux sociaux

A la fin du mois de mars dernier, une jeune adolescente d’une quinzaine d’années a vécu le martyre. La gamine a en effet été violée par plusieurs jeunes gens dont un n’a rien trouvé de mieux à faire que de filmer ce viol collectif et de le diffuser sur les réseaux sociaux. C’est ce cumul de la perversité et de la bêtise qui a valu à l’affaire d’être éventée et à la police, comme le révélaient nos confrères de RTL-TVI, d’interpeller les auteurs présumés de cet acte barbare.

Ces jeunes gens dont le plus jeune n’a que 13 ans ont en effet été arrêtés durant la semaine qui vient de s’écouler. Cinq de ces criminels, mineurs d’âge, ont été placés en IPPJ alors que les deux majeurs ont été placés sous mandat d’arrêt et dorment aujourd’hui en prison.

Tout comme ce donc à la fin du mois de mars où la gamine est violée par plusieurs personnes. Sur les bribes d’images diffusées sur Snapchat, on la voit dénudée et manifestement droguée, encerclée par ses bourreaux qui, eux trouvent cela fort drôle. On rit, on s’encourage, on filme… Puis on diffuse.

Une plainte est finalement déposée et les auteurs sont rapidement identifiés. Ils ne peuvent pas nier… Tous sont arrêtés. Ils risquent de lourdes peines… Tout comme ceux qui ont regardé puis rediffusés ces images sordides. Partager des images du viol d’une mineure d’âge peut en effet aller jusqu’à 15 ans de prison.