Commerce Un montant de 5 millions est mobilisé pour le pouvoir d’achat et le commerce.

Peu de secteurs sont aujourd’hui épargnés par la crise mais, assurément, certains trinquent plus que d’autres. Le commerce local et l’Horeca font malheureusement partie des grands perdants, raison pour laquelle la Ville de Liège a décidé de mobiliser d’importants moyens pour ces secteurs : 4,9 millions sont ainsi réservés pour le pouvoir d’achat et le commerce local.

La majeure partie de cette somme se décline en chèques d’une valeur de 20 euros, "qui seront prochainement distribués aux 200 000 habitants domiciliés à Liège", a assuré le bourgmestre Willy Demeyer lors d’une conférence ce mardi. Comprenons que chaque Liégeois, quel que soit son âge, est concerné par cette aide… Pour une famille de 5 personnes, le montant atteint donc 100 euros.