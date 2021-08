Suite aux inondations qui ont touché la Wallonie, la Ville de Herstal, relativement épargnée, continue de se montrer solidaire des populations sinistrées et ce, au travers de son Plan de Cohésion sociale (PCS). Dès le 18 juillet, la ville avait envoyé des renforts à la Ville de Liège et à la commune de Trooz afin d’aider au déblaiement, au nettoyage et à l’évacuation des détritus. Depuis le 30 juillet, le Plan de cohésion sociale (PCS) apporte lui aussi son assistance sur le terrain.

"L’aide apportée consiste essentiellement en la récolte et au dépôt de dons de différents magasins suivant les demandes de l’association ‘Côté solidarité’ pour que celle-ci puisse préparer et distribuer des repas aux sinistrés", détaille Bojana Visic, échevine en charge de l’Inclusion et de l’Innovation sociale. "On sent un véritable élan de solidarité dans cette crise, et les travailleurs du PCS sont particulièrement motivés à faire tout ce qu’ils peuvent pour aider".

L’aide ne se limite pas aux repas puisque les agents participent aussi à la distribution de couvertures, vêtements, lait pour enfant, etc. Ils apportent également une écoute et un soutien à la population qui le souhaite.

"Le Collège communal a bien entendu validé la prolongation de l’aide du PCS de Herstal aux populations sinistrées, et ce, jusqu’au 31 août minimum. Nous avons affecté les travailleurs et la camionnette nécessaires au bon déroulement des opérations", précise de son côté Jean-Louis Lefèbvre, Bourgmestre f.f. de la Ville de Herstal. "Depuis la crise sanitaire, on se rend compte que la collaboration entre les communes est une des clés pour aider le plus efficacement possible les gens sur le terrain. Herstal continuera d’être solidaire avec les communes sinistrées".