Politique L’échevin de la Culture répond aux critiques…

L’association Solidarité Culture Liège n’a pas été tendre avec les autorités locales et, face à ces critiques, nous avons interrogé l’échevin de la Culture liégeois, Jean-Pierre Hupkens… qui défend le modèle d’aides mis en place par la Ville. Avec les moyens à sa disposition.

Ainsi, sur l’opération Place aux artistes, réitérée cette année et qui passe de 100 000 à 150 000 euros, il rappelle que celle-ci, au-delà du fait qu’elle "a le mérite d’exister", est aussi pérennisée puisque la Ville s’est engagée à la réaliser également en 2022, 2023 et 2024, "sur un fonds de soutien à la création de 500 000 euros". Non sans préciser que, malheureusement, la Fédération Wallonie-Bruxelles n’a pas soutenu l’initiative, malgré la demande liégeoise.

Toujours concernant cette opération Place aux artistes, l’échevin de la Culture défend une démarche objective. "Nous avons en effet installé un jury pour sélectionner les artistes. Et Solidarité Culture Liège était dedans… On ne peut que regretter leur départ. Je pense qu’ils auraient souhaité que Place aux artistes soit l’occasion pour tous les membres de Solidarité Culture Liège de pouvoir organiser quelque chose ‘devant chez eux’. Ce n’est pas la piste que nous avons suivi : nous avons gardé la philosophie d’animer quelques places avec plusieurs artistes."

1,1 million de Liège