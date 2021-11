Si le CDH et Vert Ardent se sont abstenus lors du vote, estimant globalement que cette mesure "one-shot" manquait de pertinence par rapport à la réalité du terrain, le conseiller Vega François Schreuer a quant à lui voté contre. Non qu’il soit "contre" le principe d’octroyer des chèques commerces aux Liégeois mais, selon lui, il eut fallu mieux cibler l’aide, en établissant des critères plus fins notamment, afin que ce soient les entreprises locales et liégeoises qui en profitent plutôt que des multinationales.

"J’avoue que je ne comprends pas en effet, cette mesure est indifférenciée sur le plan social - 20 euros par tête, sans critère de revenu, alors qu’un coup de pouce plus ciblé pourrait vraiment aider les plus précaires, tandis que 20 euros passeront juste inaperçus dans le quotidien des plus aisés - et bénéficiera à tous les commerces, indépendants en difficulté comme multinationales qui envoient leurs bénéfices dans les paradis fiscaux", a-t-il commenté.

La solution pour le conseiller Vega était pourtant simple : "limiter la mesure aux commerces dont le siège social est situé à Liège (ou dans l’arrondissement). Cela a suscité une approbation de principe, mais l’urgence a finalement empêché de tenir compte de cette proposition".

M.B.