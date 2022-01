En 2020 déjà, l’aéroport de Liège avait su maintenir le cap de ses activités malgré une crise sanitaire paralysante pour de nombreux secteurs. Et pour cause, Liege Airport s’était clairement positionné comme une plateforme logistique de premier plan pour l’approvisionnement de nombreux équipements liés à la crise.

En ce début d’année 2022, c’est sans surprise que la progression enregistrée l’an dernier se confirme dans les chiffres. "Au cœur d’une année 2021 toujours marquée par la pandémie pour le secteur aérien, Liege Airport a connu une nouvelle forte progression", se réjouit-on à l’aéroport. "Le trafic de marchandises a ainsi atteint 1 412 498 tonnes (+26 %) par rapport à 2020 (1 120 643 tonnes). Le développement des vols de jour et de la multimodalité se confirme tout comme l’importance des vols humanitaires et pharmaceutiques". "La perturbation mondiale des chaînes d’approvisionnement, le manque de capacité du transport aérien dans les soutes des avions passagers sont des tendances qui ont émergé en 2020 et qui ont également stimulé notre croissance en 2021", indique Laurent Jossart CEO de Liege Airport. "Les équipements humanitaires, le secteur pharmaceutique et les soins de santé (masques, vaccins, médicaments) sont les principaux segments de marché".

La stratégie "multimodale" (air, route, rail, fleuve) semble ici porter ses fruits indique-t-on encore à Liège Airport. "L’évolution du fret ferroviaire vers le terminal rail de Liege Logistics, situé sur l’aéroport, est spectaculaire. L’ensemble des terminaux ferroviaires de Liège, connectés à la Chine, ont manutentionné 16 103 conteneurs en 2021, soit une augmentation de près de 70 % par rapport à 2020. Cela représente 172 893 tonnes, tant à l’import qu’à l’export (+66 %), avec une croissance significative des conteneurs pleins à l’export", poursuit le CEO.

Le trafic passagers a quant à lui montré quelques signes de reprise avec 76 493 voyageurs (+ 72 %) contre 44 487 passagers en 2020, encore loin toutefois des 170 737 voyageurs de 2019. Le nombre de mouvements d’avions a augmenté avec 45 699 mouvements en 2021 (+ 13,4 % par rapport aux 40 301 mouvements de 2020). Le nombre de mouvements d’avions-cargos est passé de 34 310 à 38 393 mouvements l’année dernière (+12 %).