Un musée, ce n'est pas que pour les grands... Ils sont nombreux, en effet, à de plus en plus diversifier leurs activités de manière à capter l'intérêt des plus jeunes. Même raisonnement au musée de la vie wallonne, à Liège, où une activité a été spécialement mise en place pour le jeune public. Et même très jeune puisque ce sont les enfants âgés de 2,5 à 5 ans qui sont visés!

Une activité dédiée aux petits mais qui fait aussi appel aux nouvelles technologies. Celles-ci étant, en effet, importantes auprès de la jeune génération...

Et cerise sur le gâteau, les petits visiteurs pourraient effectuer leur visite seuls, comme des grands, à l'aide d'une application sur tablette qui les emmènera à la découverte du musée au travers de différents petits jeux. Et histoire de garder un souvenir de cette visite, ils auraient l'occasion de se prendre en photo en mode selfie.

Une activité plutôt sympa que le musée de la vie wallonne envisage de proposer prochainement. Mais avant cela, il s'agit de voir ce que cela donne concrètement... Aussi, en vue du lancement de cette activité, le musée recherche quelques petits testeurs prêts à partir à l'aventure.

Ce test est prévu le dimanche 3 avril, dès 10 h. Des départs seront organisés toutes les 20 minutes.

Pour y participer, il faut s'inscrire au 04/279 20 31. Ne tardez pas car les places seront limitées.

A noter que la tablette sera fournie à la billetterie du musée.