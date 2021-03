AWANS La maison communale actuelle sera rénovée et agrandie.

On sait désormais à quoi devrait ressembler la future maison communale d’Awans. Un projet dont on entend parler depuis des années et qui poursuit désormais son chemin vers la concrétisation… L’auteur de projet a, en effet, été désigné.

Pour mener à bien ce chantier, la commune avait fait appel à l’expertise de la cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un jury avait été constitué afin d’examiner les candidatures introduites puis, au terme de l’analyse, l’un des dossiers a été retenu. Il s’agit du projet déposé par l’association momentanée composée des bureaux V +, Karbon et Menzel. Un projet qui porte sur la restructuration et l’extension de la maison communale actuelle, implantée au cœur d’Awans, rue des Écoles.

En effet, au lieu de construire une nouvelle infrastructure sur un terrain situé sur la Grand’route à Hognoul tel que cela fut précédemment envisagé, il a été décidé de maintenir la maison communale dans sa position centrale, tout en la rénovant et en la développant. D’autant plus que l’espace aux alentours de la maison communale actuelle permet également d’aménager un parc public.

Fin 2024 ?