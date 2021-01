En cette période de crise sanitaire mais également sociale et économique que nous vivons depuis le début de cette année, l’initiative originale qui suit a de quoi mettre du baume au cœur.

En l’espèce, de ceux parmi les entrepreneurs qui souffrent, dont on sait s’ils sont un certain nombre à l’heure actuelle. C’est ainsi qu’au départ de Liège, l’ASBL Reload Belgium vient de voir le jour il y a peu.

Son objectif est d’aider ceux qui sont en difficulté et de leur offrir un accompagnement gratuit sur le plan humain. Comme expliqué par Sébastien Hamende, le coordinateur de cette plate-forme, "il s’agit pour l’ASBL de tendre la main aux entrepreneurs qui sont en proie au dépôt de bilan".

Modèle français

Comme précisé par ce dernier, l’idée était dans l’air depuis un certain temps, et ce, en se basant sur le modèle français 60 000 Rebonds, existant depuis 2012. Et c’est à Fred Colantonio, auteur et conférencier liégeois mais aussi depuis peu éditeur, que l’on doit donc la création récente de Reload Belgium.

" La volonté est clairement de permettre aux entrepreneurs de rebondir pour mieux repartir ", souligne ce dernier. Le moins que l’on puisse écrire est que la crise actuelle, qui frappe durement les entrepreneurs depuis plusieurs mois, rend cette initiative nécessaire pour ces derniers.

Destinée également à combler un manque en la matière, l’ASBL a vu le jour il y a peu. Et comme indiqué par son coordinateur, elle repose sur un réseau de solidarité entre entrepreneurs. "Il s’agit avec le soutien de généreux donateurs qui veulent rester discrets d’aider d’autres entrepreneurs."

Forte d’un budget estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros, il est question de leur proposer un accompagnement individuel mais aussi collectif afin de les aider à sortir la tête de l’eau. Et Sébastien Hamende de relever "des impacts importants sur la vie de famille, l’état de santé".

Afin de mener à bien sa mission, Reload Belgium entend recruter des coachs, des formateurs et des "mentors". Lesquels sont appelés à intervenir bénévolement, ce qui est le cas selon Fred Colantonio. "Il peut s’agir d’entrepreneurs en activité ou encore de témoins qui sont passés par là."