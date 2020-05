Il s’agit d’une initiative de W’allons-nous qui est basée à Liège pour les vacances d’été.

On n’en sait encore que très peu au sujet des deux mois des vacances d’été. Et pour cause puisque l’évolution de l’épidémie de coronavirus est incertaine.

Face à cette incertitude et en guise de palliatif à la possibilité de ne pas voyager à l’étranger durant la période estivale, l’ASBL W’allons-nous, basée à Liège, a décidé d’innover. Deux de ses employés, Isabelle Wuytack et Jean-Yves Weykmans, ont mis sur pied un programme original.

Deux formules sont proposées par ces guides conférenciers pour les membres de cette association d’éducation permanente et les personnes extérieures. La première d’entre elles, dès le 8 juin et jusqu’au 5 octobre, fera la part belle à notre région, et ce au travers d’un "Tour de Wallonie en 80 jours".

Il sera proposé à tous les amoureux des vieilles pierres et des grands espaces de redécouvrir la Wallonie à pied. Et ce en compagnie d’un historien de formation, le long d’un fil rouge bien précis. Plusieurs thématiques seront passées en revue, du Paléolithique moyen à nos jours.

Un total de 10 parcours, compris entre 1 et 10 km (avec possibilités d’extensions jusqu’à 30 km, soit plus de 1 000 km) a été mis sur pied. Les thématiques envisagées le seront au travers du prisme des labels "Patrimoine mondial de l’Unesco" et "Patrimoine exceptionnel de Wallonie".

Ces randonnées culturelles seront accessibles gratuitement aux membres de l’ASBL W’allons-nous en ordre de cotisation. L’idée de ses responsables étant donc de privilégier ceux qui contribuent à ses activités tout au long de l’année.

Les visites guidées seront également réalisables sur forfait en groupe privé. Et ce à des dates à convenir dans les trois grandes langues internationales (anglais, espagnol, français).