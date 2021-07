Ce vendredi en début d'après-midi, une péniche a pris l'eau et a été emportée à une vitesse fulgurante par une Meuse, déchainée. En soirée, un autre important bateau, le "Quintus Quarter" est parti rejoindre le premier. Il s'est également détaché du Port des Yachts à Liège et s'est vite retrouvé couvert d'eau, avant de s'en aller. La scène a été filmée depuis le quai MarcellisAlors que le niveau de la Meuse a considérablement baissé depuis la nuit dernière, les dégâts suite aux inondations sont eux de plus en plus importants.