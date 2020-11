Faimes Cinq personnes sont positives au Covid-19 parmi le personnel, ce qui n’arrange rien…

C’est une période difficile que traversent les commerces, mais aussi les refuges, et Animal sans Toit, à Viemme, ne fait pas exception. En effet, les adoptions ne se font plus que sur visite et le personnel est décimé alors que le travail n’a pas changé.

"Nous avons deux personnes en congé et cinq personnes atteintes du Covid sur une trentaine de personnes qui travaillent habituellement", explique Fabrice Renard de l’association Animal sans Toit.

De plus, suite aux mesures fédérales qui seront d’application au minimum jusqu’au 15 décembre et afin de répondre à la circulaire de la ministre Tellier, le refuge est uniquement ouvert pour les adoptions et dépôts d’animaux, mais sous certaines conditions. "Les visites avec une intention d’adoption sont les seules autorisées. Les visiteurs doivent prendre préalablement rendez-vous avec notre refuge. Les visiteurs ne peuvent rester qu’une heure au maximum.