La seconde phase du projet Cristal Park vient de débuter avec l’introduction d’un permis de bâtir déposé par la société COP SA à la Région Wallonne en janvier 2022 pour la création de 22 000 m² de bureaux, 300 places de parking assorties d’un parking à étages, répartis en quatre immeubles, sur le site du Val-St-Lambert à Seraing.

Le tout, réparti en quatre immeubles, viendra s’implanter "sur une zone verte au niveau de la rue du Monastère et proche de la rue Fivé au Val Saint-Lambert, toujours dans le bois de l’Abbaye", fustige le collectif qui entend préserver cette "nature sauvage exceptionnelle et unique présente à Seraing". "Cela n’a aucun sens d’aller implanter ce type de constructions dans un quartier boisé, situé à l’écart de tout transport en commun et dans des rues déjà saturées par les voitures des riverains et nombreux automobilistes de passage."

