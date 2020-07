La période estivale est propice à la flânerie et à la découverte et, à Liège, les découvertes peuvent être nombreuses… y compris pour les Liégeois, la Cité étant (très) riche de son passé.

Les Éditions de la Province de Liège viennent ainsi de publier, en partenariat avec l’Office du Tourisme de la Ville, une bande dessinée qui entraîne ses lecteurs dans un jeu de piste urbain… à travers le centre historique de Liège. L’ouvrage, "Le Trésor de Saint-Lambert", est le fruit d’une collaboration entre Stéphane Ficher, auteur et dessinateur, l’Office du Tourisme de la Ville de Liège et les éditions de la Province de Liège.

Le défi lancé par cette BD ludique et pédagogique est de proposer au lecteur "d’aider les quatre héros du livre à résoudre des énigmes disséminées à travers Liège pour mettre la main sur le trésor caché de saint Lambert", précise-t-on à la Province. "Ainsi, grâce à deux circuits de moins de 2 km, cet album les invite à sillonner les rues du centre de la ville, à la recherche de ses trésors connus et méconnus. Une façon ludique de découvrir Liège, son histoire et ses spécificités".

En quelque 54 pages abondamment illustrées, dépeignant fidèlement la Cité ardente, ses monuments, ruelles, personnages et représentant d’autres expressions ou traditions locales, le lecteur savourera un jeu de piste l’emmenant sur deux circuits… Le premier, "Autour de Hors-Château", couvre la Halle aux viandes, la fontaine Montéfiore, le palais Curtius, la collégiale Saint-Barthélemy, la cour Saint-Antoine, l’impasse de l’Ange, la Montagne de Bueren, le Musée de la Vie wallonne et la place du Marché ; le second, nommé "D’une cathédrale à l’autre", "couvre" la place Saint-Lambert, le palais des princes-évêques, l’opéra, la place Xavier-Neujean, la place de la Cathédrale, la Grand Poste et la collégiale Saint-Denis.

La BD est disponible au prix de 12 euros en librairie ainsi qu’à l’Office du Tourisme de la Ville de Liège.