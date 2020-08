Ce dimanche, le Centre culturel d’Amay vous invite sur la Place d’Ampsin à un événement musical et familial avec du théâtre de marionnettes, quelques standards de la chanson française et du swing manouche. Cette bulle (!) d’air vous permettra, dans le respect des mesures sanitaires, de profiter gratuitement d’un après-midi ensoleillé (mais pas trop) et rythmé.

Les premiers spectacles se tiendront à 14 et 15 eures. Il s'agira des aventures de la Princesse Isabauld et du Prince Jean, par le Théâtre de marionnettes de Mabotte. Sur les hauteurs de Seraing existe une mare remplie de joncs… d’où son nom : La mare aux joncs. Dans cette mare, des grenouilles et autour de cette mare, des petits bancs. Non seulement d'être un lieu de paix et de tranquillité, cet endroit idyllique porte bonheur aux amoureux et renferme une légende. La sorcière Germaine a eu la mauvaise idée de tomber amoureuse de ce pauvre prince Jean, le transformant en grenouille. Elle espère ainsi le garder près d'elle à tout jamais. En sera-t-il ainsi ?... La suite au théâtre.

A 16 heures, ce sera , "Quand le Jazz est là". Le chanteur Michel Desaubies vous proposera un survol de la chanson française inspirée par le Jazz ou ayant inspiré celui-ci. Accompagné par l’excellent André Meuwis au piano, ils revisiteront quelques immenses standards et pimenteront ce récital de quelques anecdotes.

Sweet caravan est prévu à 17 heures, Sweet caravan, c’est la richesse de deux générations de musiciens réunies par un amour inconditionnel pour le jazz. Dylan Reinhardt, guitariste swing, a rencontré Jérôme Nahon, bassiste et luthier, à l’atelier de ce dernier. Le courant passant immédiatement, Jean Borlée, contrebassiste renommé, sera associé au projet. Quelques standards plus tard, Sweet Caravan est né et nous offre du jazz manouche, avec du Django évidemment, mais aussi du Charlie Parker, du Toots Thielemans ou du Stevie Wonder.

Infos : 085/31 24 46 ou info@ccamay.be

L'entrée est libre mais la r éservation est OBLIGATOIRE.