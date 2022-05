Surprise ce lundi matin pour les pompiers de la zone de secours Hemeco: alors que les plongeurs s’adonnaient à un exercice en Meuse, ils ont repéré un objet suspect dans la vase au fond du fleuve, non loin du pont de Fer, à proximité de la rive droite. Après un examen un peu plus approfondi, il semblerait qu’il s’agisse d’une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale. La police a procédé à un balisage des lieux, et le service déminage de l’armée (SEDEE) a été prévenu. Celui-ci se rendra bientôt sur les lieux pour neutraliser la bombe qui repose, selon toute vraisemblance, au fond du fleuve depuis le 18août 1944.

Ce jour-là, en début de soirée, les Américains devaient bombarder le pont du chemin de fer pour empêcher les Allemands d’avancer et de remonter sur Bruxelles. Mais les alliés ont lâché les bombes de bien trop haut et ont raté le pont. Les bombes ont atteint la piscine qui contenait de l’eau de la Meuse, plus ou moins filtrée. Bilan: une vingtaine de civils tués et de nombreux autres blessés. Aujourd’hui encore, des impacts du bombardement sont encore visibles sur le pont de Fer.