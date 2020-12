L’ouverture d’une boulangerie au Moulin de Ferrières s’est présentée comme une évidence pour la commune de Héron, lors de la rédaction du Schéma de développement global du site, qui poursuit sa transformation.

Datant de 1745, le Moulin de Ferrières est, pour rappel, l’un des derniers moulins artisanaux encore en activité en Wallonie. La mouture s’y fait de manière traditionnelle sur des meules en pierre et produit une farine de très grande qualité nutritionnelle. En 2015, la commune a fait l’acquisition du site en se donnant pour objectif de préserver ce patrimoine remarquable, d’en perpétuer la vocation tout en l’intégrant dans un projet de développement économique et touristique durable. Un projet qui se concrétise donc par l’ouverture, mercredi, de la Boulangerie du Moulin.

Une boulangerie artisanale

"Après la culture locale des céréales panifiables bio et la mouture sur pierre naturelle, la boulangerie est le troisième maillon de la filière céréalière", explique la commune. "Tout un savoir-faire artisanal proposé en circuit court." La rénovation du corps de logis une fois terminée a cédé la place à l’aménagement de l’atelier de boulangerie et de sa boutique. Un équipement neuf et professionnel au service de la boulangère Lise Penne, qui sera aux commandes du fourneau.

Enchantée par le cadre qu’offre le Moulin de Ferrières, elle y proposera du pain artisanal avec une gamme bio voulue à base de levain, naturelle et réalisée avec les farines produites à quelques mètres de son fournil.