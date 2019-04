Dans l'après-midi, une famille de quatre personnes profitait du bon temps et avait entrepris de faire une balade en calèche.

Puis, dans des circonstances que l'enquête devra déterminer avec précision, le convoi s'est emballé et le père de famille qui se trouvait aux commandes n'aurait pas su freiner efficacement.





La calèche s'est finalement retournée éjectant les passagers.





Si les enfants et la maman étaient blessés relativement légèrement, le papa a, quant à lui été plus sévèrement touché. L'homme a semble-t-il heurté un objet dur avec sa tête et souffre d'un traumatisme crânien.

A l'arrivée des premiers secours, il a d'ailleurs été décidé de faire appel à l'hélicoptère médicalisé de Bras-sur-Lienne.





La victime a été transportée au CHU. A son arrivée à centre de soins, les médecins ont estimé que les jours du blessé étaient en danger.